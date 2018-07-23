В День прессы для журналистов организована поездка в центр отдыха «Локомотив» в Набрани - ФОТО

По случаю 143-летия национальной прессы в Азербайджане ЗАО "Азербайджанские железные дороги" организовало для журналистов поездку в расположенный в Набрани центр отдыха "Локомотив".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, представители СМИ ознакомились с созданными в центре условиями. Встретивший журналистов председатель Республиканского комитета независимого профсоюза железнодорожников Азербайджана Фазаил Багиров подробно проинформировал гостей о проделанной работе.

Выступив на мероприятии, начальник отдела по связям с общественностью ЗАО Севиндж Гадирова напомнила, что День национальной прессы широко отмечается по всей стране. По ее словам, азербайджанская пресса, основу которой заложил великий просветитель Гасан бек Зардаби, сегодня переживает период динамичного развития. Она также отметила, что благодаря предоставленным Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым возможностям в области свободы слова, для работников прессы созданы самые благоприятные условия деятельности.

По ее словам, в последние годы на железных дорогах страны претворяются в жизнь крупномасштабные проекты. Она проинформировала собравшихся журналистов о проектах Баку-Тбилиси-Карс, "Восток-Запад", "Север-Юг", "Юг-Запад", а также о преобразованиях в железнодорожной отрасли. Решение социальных проблем и организация отдыха железнодорожников, осуществляющих все вышеназванные работы, также находится под пристальным вниманием. Пример этому - центр отдыха "Локомотив" в Набрани, переданный в пользование железнодорожникам в 2008 году.

Было отмечено, что средства массовой информации играют большую роль о ознакомлении общественности с успехами железнодорожников.

В заключение группе журналистов были вручены подарки.

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