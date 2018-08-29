Секреты школьной формы в Баку - советы родителям из первых рук - ФОТО

В последние дни лета самое время начать думать о подготовке к школе. Ведь 15 сентября - первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов - не за горами.

Новый учебный год - это событие, к которому надо готовиться заранее. Ребенок идет в школу, и это влечет изменения во всей семье. И вот тут-то начинается суета сует - приобретение школьных принадлежностей: ручек, тетрадей с красочной обложкой, портфеля, удобной обуви и т. д. столько волнений, суеты и, конечно, трат для родителей. Для детей же, наоборот, волнения радостные, ведь с приобретением новинок они настраиваются на новый этап в своей жизни, давая обещание хорошо учиться и быть примерным учеником.

Особенно ответственным является процесс выбора и покупки удобной и качественной школьной формы, в которой ребенок будет ходить в течение года.

Нужна ли вообще школьная форма детям или они вполне могут себя комфортно чувствовать в повседневной одежде? Многие родители предпочли бы вариант ношения обычной одежды - зачем лишние затраты на форму, которая не пригодится вне школы? Психологи и педагоги же придерживаются мнения, что школьная форма важна. Ведь в ней дети смотрятся намного опрятнее и аккуратней, да и не стоит отрицать, что единая строгая форма одежды обязывает к определенному поведению и настраивает на учебный процесс.

Что касается выбора школьной формы, то процесс ее производства в Баку налажен и работает как часы. Уже несколько лет у школьников не возникает проблем с поиском формы, отсутствием нужных размеров и так далее.

Чтобы узнать, как организован этот процесс в нынешнем году, мы отправились в пункт продаж "Бакинского швейного дома" (ОАО Bakı Tikiş Evi - ВТЕ). Уже который год эта фабрика (прежняя "володарка") обеспечивает школьников Баку формой. Мы познакомились с предлагаемыми комплектами, а также попытались найти ответы на вопросы, которые интересуют родителей при покупке формы.

Как рассказал в беседе с Day.Az начальник отдела продаж "Бакинского швейного дома" Этибар Азимов, представители швейной фабрики в течение долгого времени изучали различные образцы школьной формы и приготовили 50 моделей.

"Разработанные комплекты мы продемонстрировали перед родителями, учениками, директорами и преподавателями школ, а также журналистами. Больше всего голосов получили те модели, которые ныне представлены в наших магазинах. С 2010 года мы производим нашу продукцию и она реализуется довольно успешно в Азербайджане. Более того, она пользуется спросом и у азербайджанцев, проживающих в России. Кроме того, мы гордимся, что четыре наши модели купили представители Японии. Данные комплекты сейчас представлены в Токийском национальном музее школьной формы. В музее Сербии также представлена одежда, выпущенная нашей фабрикой", - сказал наш собеседник.

По словам Азимова, нередко поступают заказы на выпуск формы для бесплатной раздачи детям из малоимущих семей и воспитанникам интернатов. К примеру, в прошлом году из министерства образования пришел заказ на 7000 комплектов.

Существуют ли определенные стандарты, которым должна соответствовать школьная форма? - задаем вопрос.

Ну конечно, отвечает начальник отдела продаж. Естественно, школьная форма должна быть разработана в соответствии с нормативно-технической документацией.

Кстати, ткани из которых шьется форма в БТЕ, завозятся из Турции. Как гордо отмечает Азимов, эта ткань имеет сертификаты Независимой австрийской лаборатории, то есть соответствует европейским стандартам. Если речь идет об одежде, которую будет носить ребенок, к делу нужно относиться с особой серьезностью. У БТЕ имеются сертификаты буквально на все. Модели фабрики согласованы и утверждены и на них получены авторские права.

Говоря о проблемах, с которыми родители могут столкнуться при покупке формы, Этибар Азимов подчеркнул, что производством формы занимается не только БТЕ. И вот тут-то и начинаются трудности.

"Помимо БТЕ существуют и другие фабрики, некоторые из которых воруют наши атрибуты, лого и, используя некачественные ткани, создают похожую школьную форму. Тут речь идет не только о нарушении авторских прав, но и о том, что некачественная одежда плохо сказывается на здоровье ребенка. К примеру, подделки наших моделей шьют в подвалах китайского Урумчи без соблюдения каких-либо норм и стандартов. Эти изделия затем скупаются килограммами, привозятся в Баку, на них наклеивается лого "BTE" и затем они поступают в продажу как оригинал", - сказал Азимов.

Чтобы не быть голословным, представитель фабрики продемонстрировал несколько экземпляров "паленой" формы.

Вместе рассматриваем модели, по внешнему виду, вроде бы, не отличающиеся от оригинала, но какие-то кривоватые.

Как же отличить подделку от подлинника?

По словам главы отдела продаж, это сразу можно ощутить по материалу.

"Обратите внимание, ткань здесь как клеенка и она очень дискомфорта для детей. А на этой модели забыли открыть петли для пуговиц, небрежный пошив, дефекты. Через месяц такая одежда теряет цвет и быстро рвется. А в некоторых случаях возникают проблемы со здоровьем у детей (сыпь, аллергия, чесотка). Мы имеем все образцы подделок наших моделей. К примеру, на данной форме на пуговках и на рукавах наши лого, но на подкладке лого фабрики "Улуханлы". Порой можно определить подделку по этикетке, где указан размер. Вот, например, в этом образце подделки указан 54-й размер. Как может быть у первоклассника 54-й размер, если у меня, взрослого человека, 50-52-й? Но зато такая форма стоит на 5 манатов дешевле. Самое обидное, что те, кто покупает поддельную форму, при возникновении проблем обращаются с претензиями именно к нам. Но хочу подчеркнуть, что мы не несем ответственности за чужую продукцию".

По словам Этибара Азимова, граждане могут обращаться по всем вопросам на горячую линию (5974539). В Баку и пригородах действуют 10 магазинов БТЕ, на продукцию которой дается год гарантии. Цены достаточно невысокие. Формы для младшей группы - 1-6 класс (26-44 размер) стоят 40 манатов. Для старших классов - 7-11 классы (32-54 размеры) 46 манатов. Также в продаже имеются белые сорочки по 8 манатов.

Напоследок начальник отдела продаж отметил, что отзывы со стороны покупателей в основном положительные. Покупают форму БТЕ представители самых разных социальных групп.

Таким образом, как следует из нашей беседы с Этибаром Азимовым, процесс покупки школьной формы - дело чрезвычайно ответственное. Ведь ребенку предстоит носить ее в течение многих месяцев. Именно школьная форма позволяет чувствовать себя удобно и комфортно, настраивает на рабочий лад. А учителю единая форма помогает создавать деловую атмосферу. Одним словом, школа дисциплинирует и позволяет отвлекаться на "внешкольные" дела.

А теперь пройдем в торговый зал и побеседуем с покупателями. Ведь мы не можем оставить без внимания мнение родителей.

Магазин, действующий при "Бакинском швейном доме", кипит работой в последние предшкольные недели: очереди у примерочных и касс, озадаченные взгляды родителей и счастливые глаза детишек, которые охотно перемеривают брючки и пиджачки, настраивающие их на позитивное начало учебного года.

"Моя младшая дочь в этом году пойдет в первый класс. Комплект, который мы планируем приобрести, состоит из клетчатой юбки и пиджака. Плюс к этому мы приобретаем блузку. Как видите, пиджак и юбка сидят идеально, но вот блузка, хоть и соответствует размеру, но немного великовата. Значит, придется ушивать. Очень хотелось бы, чтобы производители учли эти нюансы", - поделилась с нами мама первоклассницы Самира ханум.

"Мне очень нравится дизайн и пошив школьной формы. У меня две дочки учатся в школе. И если младшая ждет с нетерпением, когда начнется учебный год и она, наконец, наденет форму, то старшая к этому процессу относится с большой неохотой", - улыбается другая покупательница Вафа ханум.

Сами же детишки, судя по всему, довольны. С удовольствием вертятся перед зеркалом и позируют на камеру в своих новых нарядах, которые станут для них главными до следующих летних каникул.

А мы желаем всем успешного учебного года!

Салатын Мирзоева