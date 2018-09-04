Азербайджанские курсанты выполняют упражнения по стрельбе - ФОТО - ВИДЕО
В рамках начальной военной подготовки курсанты первого курса Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева выполняют упражнения по стрельбе из стрелкового оружия. Об этом говорится во вторник в сообщении минобороны Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Руководители учебных участков ознакомили личный состав, привлеченный к подготовительным занятиям, с условиями стрельбы и другими требованиями.
Кроме практических стрельб, проводимых с целью качественной подготовки будущих офицеров, молодые курсанты выполняют учебные задачи в различных учебных участках.
По итогам упражнений молодые курсанты будут оцениваться согласно достигнутым ими результатам, говорится в сообщении.
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