В Азербайджане начали устанавливать трибуны для "Формулы 1"
27 февраля 2019 14:28 82
Начаты работы по установке трибун для Гран-при Азербайджана 2019 года по "Формуле-1".
Как передает Day.Az, об этом Report сообщили в Операционной компании "Бакинское городское кольцо" (БГК).
Первым делом начаты работы по установке трибун "Абшерон" и "Хазар". В общей сложности БГК имеет 9 трибун - "Абшерон", "Азнефть", "Мугам", "Сахиль", "Ичери шехер", "Гыз Галасы", "Бульвар", "Хазар", "Филармония". Также осуществляется продажа билетов для стоячих зон.
Отметим, что чемпионат мира 2019 года по "Формуле-1" начнется 17 марта на трассе Albert Park в Австралии.
Сезон завершится 1 декабря Гран-при Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.
Гран-при Азербайджана состоится 26-28 апреля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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