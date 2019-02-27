Начаты работы по установке трибун для Гран-при Азербайджана 2019 года по "Формуле-1".

Как передает Day.Az, об этом Report сообщили в Операционной компании "Бакинское городское кольцо" (БГК).

Первым делом начаты работы по установке трибун "Абшерон" и "Хазар". В общей сложности БГК имеет 9 трибун - "Абшерон", "Азнефть", "Мугам", "Сахиль", "Ичери шехер", "Гыз Галасы", "Бульвар", "Хазар", "Филармония". Также осуществляется продажа билетов для стоячих зон.

Отметим, что чемпионат мира 2019 года по "Формуле-1" начнется 17 марта на трассе Albert Park в Австралии.

Сезон завершится 1 декабря Гран-при Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.

Гран-при Азербайджана состоится 26-28 апреля.