Сегодня исполняется третья годовщина апрельских побед азербайджанской армии. В ходе четырехдневных боев подразделения Вооруженных сил Азербайджана освободили высоты в районе села Талыш, а также пункт Сейсулан, с которых исходила угроза Геранбойскому району и городу Нафталан. Была взята под контроль стратегическая высота Леле Тепе, расположенная в направлении Физулинского района и позволяющая контролировать обширную территорию. Также в результате апрельских боев Вооруженные силы Азербайджана обеспечили контроль над дорогами в направлении Агдере-Мадагиз. В боях были уничтожены принадлежащие армянам 30 танков, до 15 артустановок и укрепленных инженерных сооружений, уничтожены 320, ранены более 500 военнослужащих врага.

Солдат азербайджанской армии, бывший участником этих боев, Эмин Магеррамли (1992 года рождения) поделился с Trend воспоминаниями о боях, передает Day.Az.

Военнослужащий рассказал, что второго апреля по сигналу тревоги они на боевой машине пехоты (БМП) направились в сторону Леле Тепе.

"В то время полковник (теперь генерал-майор") Маис Бархударов открыл дверцу подорвавшейся на мине БМП, и вместе с ним и моим сослуживцем мы вступили в бой. Маис Бархударов лично сам сел в танк, и призвал за собой всех солдат. В связи с тем, что танк Бархударова двигался впереди, все солдаты начали сражаться с особой активностью и героизмом. При приближении к Леле Тепе вокруг нас было полно брошенного отступавшими армянами оружия и боеприпасов. В состоянии паники они оставили свои личные вещи. Во время службы я выполнял обязанности снайпера, а также стрелка, и наблюдателя. Мне было поручено следить за противоположной стороной, и сразу после обнаружения двух единиц техники врага я сообщил об этом нашему командиру", - отметил Магеррамли.

По словам участника боев, он также уничтожил двух снайперов врага.

"Два наших минометчика, находящихся рядом со мной, сообщили, что на противоположной стороне расположились два снайпера, которых необходимо обезвредить. Незамедлительно проведя наблюдение, я нашел одного из них и уничтожил. Но во время слежки за другим снайпером я получил пулевой ранение от противоположной стороны и потерял сознание. Придя в себя, я нашел другого снайпера и обезвредил его. В связи с потерей большого количества крови я потерял сознание во второй раз. Мой сослуживец вынес меня из зоны перестрелки и посадил в военный автомобиль", - отметил солдат.

Магеррамли добавил, что во время апрельских боев азербайджанская армия доказала врагу, что способна вновь начать борьбу, сражаться и одержать победу.