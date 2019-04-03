Апрельские бои 2016 года еще больше воодушевили азербайджанский народ. Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend участник апрельских боев, полковник-лейтенант Эльшан Гараев.

Гараев сказал, что горд тем, что участвовал в апрельских боях. "Было большой честью проживать те мгновения, быть участником тех боев. Мы в апреле развеяли в пух и прах миф о "непобедимости" армянской армии, и продемонстрировали это всему миру", - сказал Гараев.

Он отметил, что солдаты сражались бок о бок со своими командирами.

"Всему миру была продемонстрирована мощь азербайджанской армии, и наши успехи будут постоянными", - сказал Гараев.

Отметим, что в ночь с первого на второе апреля 2016 года и в течение дня все приграничные позиции и населенные пункты Азербайджана подвергались интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. В результате артиллерийского обстрела населенных пунктов Азербайджана, расположенных вблизи линии противостояния, погибли шесть гражданских лиц, среди которых двое детей младше 16 лет, 26 человек были тяжело ранены. Также был нанесен серьезный ущерб многочисленной общественной и частной собственности, в том числе гражданской инфраструктуре.

С целью пресечения армянской провокации, обеспечения безопасности гражданского населения командованием Вооруженных сил Азербайджана было принято решение о принятии неотложных ответных мер в направлениях Агдере-Тертер-Агдам и Ходжавенд-Физули. В результате в ходе четырехдневных боев подразделения Вооруженных сил Азербайджана освободили высоты в районе села Талыш, а также пункт Сейсулан, которые могли представлять угрозу для Геранбойского района и города Нафталан. Была взята под контроль стратегическая высота Леле Тепе, расположенная в направлении Физулинского района и позволяющая контролировать обширную территорию. Также в результате апрельских боев Вооруженные силы Азербайджана обеспечили контроль над дорогами в направлении Агдере-Мадагиз.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.