Для удобства и безопасности туристов, граждан, едущих из регионов в столицу, а также для оптимизации движения автобусов и легковых автомобилей на территории Комплекса Бакинского международного автовокзала (КМБА) сдан в эксплуатацию новый транспортный узел.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на КМБА, на территории нового хаба действуют Baku Crossway Hotel и хостел. Об этом передает Day.Az.

Комплекс транспортного узла, наряду с диспетчерской, пунктами продажи билетов, залами ожидания и современными объектами общественного питания, пунктами почтовых услуг и телекоммуникации, включает в себя новый центр "Shebeke" по продаже авиабилетов и туристическим услугам.

На территории хаба уже действует Сумгайытская автостанция.

Уникальная система, созданная в рамках пилотного проекта совместно с германской компанией "SAP", по ее технологии позволяет контролировать техническое состояние транспортных средств, состояние здоровья водителей, а также происходящее в салонах междугородних и международных автобусов, и управляется диспетчером централизованно.

В ближайшем будущем также ожидается ввод в эксплуатацию "Умного города" в рамках совместного пилотного проекта с фирмой "Cisco", позволяющего еще более улучшить управление местными и международными пассажироперевозками, поднять уровень транспортных услуг и усилить безопасность.