В здании исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова открылись стенды, посвященные поездке студентов факультета на празднование Дня Победы в Баку, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Студенты факультета бывали в Баку дважды - в 2011 и 2013 годах. Первая поездка студентов в столицу Азербайджана была организована при информационной поддержке российского представительства Фонда Гейдара Алиева, азербайджанского филиала МГУ в Баку, посольства России в Азербайджане, АМИ Trend и информационно-аналитического агентства "Вестник Кавказа".

Во время пребывания в Баку во второй раз, в 2013 году, студенты факультета встретились с ветеранами войны и организовали для них праздничный концерт. Коллектив исторического факультета представил различные номера, в том числе песни и стихи военных лет на азербайджанском языке.

Для студентов также были проведены различные экскурсии, посвященные роли Азербайджана во Второй мировой войне.