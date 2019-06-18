В августе для пассажироперевозок в Баку будет поставлено 300 новых автобусов.

Как передает Day.Az, об этом сообщил во вторник Trend пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, технический персонал структуры на этой неделе отправится в Турцию, где пройдет осмотр автобусов, выпущенных для Азербайджана турецкой компанией "BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret" AŞ.

"Новые автобусы заменят старые, вызывающие много нареканий. Отвечающие современным требованиям и кондиционированные автобусы будут пущены на городские и пригородные линии столицы", - сказал Агаев.

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