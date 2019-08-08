Согласно плану боевой подготовки на 2019 год, c целью организации боевого слаживания органов управления и штабов, а также уточнения и проверки расчетов по боевому применению различных элементов оперативного и боевого порядка в воинских объединениях и соединениях азербайджанской армии начались командно-штабные учения.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, учения проводятся на картах и на местности с широким использованием тренажеров и боевой техники, а также в симуляционных центрах с применением передовых информационных технологий, передает Day.Az.

В ходе учений особое внимание уделяется вопросам устойчивого управления, всестороннего обеспечения операций, а также взаимодействия всех участвующих органов управления.

Такие теоретические расчеты деятельности войск как выход и занятие рубежей, районов сосредоточения, перегруппировка, погрузка боевой и другой техники на железнодорожный транспорт и другие вопросы проверяются на практике специально назначенными подразделениями.

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