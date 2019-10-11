https://news.day.az/society/1164849.html Маршрут скоростного поезда Баку-Гянджа продлят до Агстафы
Маршрут скоростного поезда Баку-Гянджа продлят до Агстафы
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" планирует довести маршрут скоростного электропоезда Баку-Гянджа до Агстафы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель ЗАО Джавид Гурбанов.
По его словам, также в планы АЖД входит строительство железной дороги в Шахдаг и Габалу, реконструкция железной дороги в направлении Балакена, электрификация железных дорог, а также сдача в эксплуатацию двух новых депо.
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