Подготовка к открытию нового торгового центра в Баку близится к завершению.

Как передает Day.Az со ссылкой на FED.Az, в феврале 2020 года на берегу Каспия откроется "Dəniz Mall" - самый крупный торговый центр Азербайджана.

Построенный в архитектурном стиле Сиднейской оперы, торговый центр имеет 5 этажей, территорию в 120 тысяч квадратных метров, где будут расположены развлекательные заведения, магазины, рестораны и кинотеатр.

Ранее сообщалось, что центр откроется к концу этого года. Ожидается, что "Dəniz Mall" станет основным развлекательным местом жителей страны.

Здание центра было спроектировано в 2007 году известным дизайнером Чепменом Тейлором. Здание изначально задумывалось как конференц-центр, место для проведения мероприятий и свадеб, но позже было принято решение сделать его традиционным местом для шоппинга.

Центр спроектирован как зона семейного отдыха и будет иметь коммерческие развлекательные объекты.

Ряд известных брендов подтвердил, что они появятся в "Dəniz Mall". Среди них "McDonald's", "Alma Store", "Cinema Plus", "Yargıcı", "Swarovski", "Kinder Land", "Etam", "Cinnabon", "Flo", "Starbucks".

Сообщается, что 90% точек в центре уже сданы в аренду.

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