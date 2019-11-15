Только 2 дня - 23-24 ноября - у вас есть замечательная возможность найти питомца для вашей семьи.

Pullman Baku совместно с Urban.Az организовал благотворительный проект. Найдите время и проведите выходные с семьей в уютной и гостеприимной обстановке, где вы и ваши дети сможете хорошенько отдохнуть, а также при желании пообщаться с четвероногими гостями акции "Разыскивается друг -3!".

Выставка-раздача животных "В поисках хозяина" позволит вам без труда выбрать для себя домашнего питомца. Вашему вниманию будут представлены кошки и собаки, которые ищут дом и нуждаются в любви и заботе. Вы сможете не только пообщаться с ними во время мероприятия, но и забрать понравившегося пушистика к себе домой. Животные пристраиваются в добрые руки, абсолютно безвозмездно.

Вас ждет незабываемая атмосфера творчества и фантазии, которая царит на всех наших мероприятиях, благодаря работам талантливых мастеров рукоделия. Вы сможете порадовать себя и своих близких неординарными подарками, изысканными украшениями и сувенирами ручной работы.

Для детей будет проводиться мастер-класс по изготовлению магнитиков и ёлочных игрушек на различных стеклянных формах в технологии росписи по стеклу.

Часть вырученных на проекте средств пойдет на помощь бездомным животным.

Приходите поддержать нас, помочь братьям нашим меньшим и интересно провести время!!!



