Президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев встретился с потомками великого азербайджанского писателя и драматурга Джалила Мамедгулузаде - проживающим в Польше правнуком Мартином Джаваншири и его сыном Пшемиславом Джаваншири. Во встрече также принял участие вице-президент НАНА академик Иса Габиббейли. Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в НАНА, передает Day.Az.

Говоря о богатом литературно-художественном творчестве Джалила Мамедгулузаде, академик Рамиз Мехтиев сказал, что выдающемуся писателю принадлежат большие заслуги перед азербайджанским народом. Мирза Джалил в своих рассказах и драмах, публицистических трудах старался во имя развития азербайджанского народа и боролся за национальную независимость. Многочисленные книги, произведения и статьи были написаны о писателе.

Президент НАНА подчеркнул наличие связей между Польшей и Азербайджаном в различных сферах. Он также отметил, что польский народ много лет жил и создавал в Азербайджане, а польские архитекторы строили здесь исторические здания.

Академик Рамиз Мехтиев отметил, что долгие годы проводились исследования с целью отыскать потомков рода Джалила Мамедгулузаде. Он довел до внимания, что во время их визита были созданы все необходимые условия для ознакомления с жизнью и творчеством их прадеда Джалила Мамедгулузаде.

Затем академик Рамиз Мехтиев подарил гостям нахчыванские ковры.

В свою очередь Мартин Джаваншири поделился своими впечатлениями об Азербайджане. Отметив, что посещает нашу страну впервые, М.Джаваншири довел до внимания, что вызывает большое чувство гордости то, что его прадед настолько значимая личность для азербайджанского народа. Он также сказал, что когда вернется в Польшу, он передаст свои теплые воспоминания об Азербайджане и о том, что он узнал здесь, своей семье, близким родственникам и широкой общественности.

Мартин Джаваншир выразил академику Рамизу Мехтиеву глубокую благодарность за прием в НАНА.