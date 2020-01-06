Из-за сильного тумана в аэропорту города Астрахань капитан воздушного судна рейса J2-9235 Buta Airways принял решение вернуться в аэропорт Баку, где он совершил благополучную посадку в 10:50 по бакинскому времени.

Как сообщили Day.Az в авиакомпании Buta Airways, ожидается, что после улучшения погоды, экипаж самолета будет готовиться вылететь в Астрахань.