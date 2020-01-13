https://news.day.az/society/1193425.html Buta Airways заменила вернувшийся в аэропорт самолет
Buta Airways заменила вернувшийся в аэропорт самолет
Buta Airways заменила самолет, который должен был вылететь сегодня из Баку в Львов, передает Day.Az.
Как сообщил пресс-секретарь AZAL Паша Кесамански, самолет вылетит в Украину в ближайшее время:
"Самолет уже заменен новым и вылетит в Украину в 10:45".
Напомним, что сегодня самолет авиакомпании Buta Airways, не смог вылететь из Баку в Львов. Самолет Embraer 190 после входа на взлетно-посадочную полосу в Международном аэропорту Гейдара Алиева, вернулся обратно. Сообщается, что авиалайнер не смог подняться в воздух по техническим причинам.
Попытка устранить проблему не дала результатов, было принято решение пересадить пассажиров на другой самолет.
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