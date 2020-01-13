Buta Airways заменила вернувшийся в аэропорт самолет

Buta Airways заменила самолет, который должен был вылететь сегодня из Баку в Львов, передает Day.Az.

Как сообщил пресс-секретарь AZAL Паша Кесамански, самолет вылетит в Украину в ближайшее время:

"Самолет уже заменен новым и вылетит в Украину в 10:45".

Напомним, что сегодня самолет авиакомпании Buta Airways, не смог вылететь из Баку в Львов. Самолет Embraer 190 после входа на взлетно-посадочную полосу в Международном аэропорту Гейдара Алиева, вернулся обратно. Сообщается, что авиалайнер не смог подняться в воздух по техническим причинам.

Попытка устранить проблему не дала результатов, было принято решение пересадить пассажиров на другой самолет.