В Уджаре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло сегодня на дороге Баку-Газах на территории села Гарадаглы Уджарского района. Автомобиль марки Mercedes, управляемый жителем города Баку Гараевым Эльдаром Тофиг оглу (1964 г.р.), столкнулся с грузовым автомобилем, управляемым гражданином Турции.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали пять человек. Оставшихся в автомобиле зажатыми вытащили спасатели МЧС. Один из пострадавших скончался по дороге в больницу. Другие были помещены в Уджарскую центральную районную больницу.

Пострадавшие - жители города Баку водитель, Эльдар Тофиг оглу Гараев, Сахиб Эльдар оглу Гараев, Фатима Сабир гызы Гараева и Кямаля Сабир гызы Алиева.

По факту ведется расследование.