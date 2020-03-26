В Азербайджане арестована женщина, распространившая ложную информацию в связи с коронавирусом

Пользовательница социальной сети Whatsapp без каких-либо ссылок на официальную информацию от государственных структур, распространила не отражающую реальность ложную информацию, которая может привести к недоумению общественности, о том, будто бы в Шамкирском районе очень тяжелое положение в связи с коронавирусной пандемией, якобы семь членов одной семьи, прибывшей в Азербайджан из Марнеульского района Грузии, заразились вирусом, и эти лица якобы продолжают заражать окружающих.

Как сообщили АПА в гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), в связи с указанной аудиозаписью в Отделе полиции Шамкирского района начато расследование, передает Day.Az.

В результате расследования было установлено, что аудиозапись принадлежит жительнице Гянджи Мамедовой Эльмире Мамед гызы (1979 г.р.), вследствие чего она была приглашена в районный отдел полиции.

В ходе расследования в действиях Э.Мамедовой были установлены признаки проступка, определенные статьей 388.1 (Размещение запрещенной к распространению информации на интернет-ресурсах или в информационно-телекоммуникационной сети) Кодекса об административных проступках, собранные материалы для правовой оценки этих действий были переданы в районный суд, который в отношении женщины избрал меру пресечения в виде административного ареста.