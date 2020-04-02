https://news.day.az/society/1218992.html TƏBİB: Люди должны осознать реальность угрозы коронавируса
TƏBİB: Люди должны осознать реальность угрозы коронавируса
Люди должны осознать реальность угрозы коронавируса и должны понимать, что каждым своим безответственным шагом они подвергают угрозе как свою, так и жизнь окружающих людей.
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend член Оперативного штаба при Кабинете министров, руководитель группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Алиев.
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