Внесена ясность в ситуацию с санаторием "Гызылгум" в Баку

В Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев 14 сентября поступила информация о возникновении аварийной ситуации в пятиэтажном здании санатория "Гызылгум" в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку, где временно проживают вынужденные переселенцы.

Как сообщили в среду Day.Az в Госкомитете, председатель комитета Ровшан Рзаев и глава ИВ Сабунчинского района Адиль Велиев побывали на месте происшествия. Был проведен осмотр здания с участием представителей МЧС и МВД.

Ввиду выявления дефектов в бетонной конструкции здания вынужденным переселенцам было рекомендовано покинуть здание. Сотрудники МЧС соорудили на территории палатки полевую кухню и столовую для кратковременного размещения вынужденных переселенцев. Для освещения территории ОАО "Азеришыг" предоставило необходимое оборудование.

МЧС 16 сентября объявило о необходимости эвакуации жителей здания, находящегося в аварийной ситуации. В настоящее время Госкомитет и ИВ Сабунчинского района принимают меры по переселению в арендованные квартиры проживающих в доме 98 семей вынужденных переселенцев.

Госкомитет предусматривает разместить эти семьи вынужденных переселенцев в новом жилом комплексе, который строится на территории Сабунчинского района Баку и будет передан в пользование к началу будущего года.