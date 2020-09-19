Первый азербайджанский ученый, системно исследовавший связи и взаимовлияние культур Востока и Запада

Выдающийся ученый-востоковед, талантливый педагог, человек с чутким сердцем, прекрасная дочь и супруга, самоотверженная мать. Именно такой осталась в памяти прожившая короткую, но содержательную жизнь Аида Имангулиева.

В день памяти первой женщины - доктора наук в азербайджанском востоковедении, профессора Аиды Имангулиевой АЗЕРТАДЖ вспоминает некоторые моменты ее жизни и деятельности, передает Day.Az .

Аида Насир гызы Имангулиева родилась 10 октября 1939 года в Баку в интеллигентной семье. В 1957 году окончила с золотой медалью среднюю школу номер 132 города Баку и поступила в Азербайджанский государственный университет (ныне Бакинский государственный университет) на отделение арабской филологии факультета востоковедения. После окончания университета в 1962 году она стала аспиранткой кафедры истории литературы народов Ближнего Востока этого учебного заведения, а также училась в аспирантуре Института народов Азии АН СССР. Защитив в 1966 году кандидатскую диссертацию, Аида Имангулиева начала трудовую деятельность в Институте востоковедения АН Азербайджана.

Благодаря своему таланту, трудолюбию она прошла путь от младшего научного сотрудника до директора Института востоковедения Национальной Академии наук Азербайджана.

Защитив в 1989 году докторскую диссертацию в Тбилиси, Аида Имангулиева вскоре получила звание профессора по этой специальности.

Аида Имангулиева, автор трех монографий ("Михаил Нуайме и Ассоциация пера", "Джебран Халиль Джебран", "Корифеи новоарабской литературы") и более 70 научных статей, была редактором многих научных трудов, написанных в сфере восточной филологии, а также председателем Совета защиты по специальности "Литература стран Азии и Африки", действующего в Институте востоковедения АН Азербайджана, достойно представляла азербайджанскую востоковедческую науку на пространстве бывшего СССР и за его пределами.

Аида Имангулиева уделяла большое внимание подготовке высококвалифицированных арабистов. За короткое время в руководимом ею отделе арабской филологии было защищено более 10 кандидатских диссертаций.

Будучи членом Президиума Всесоюзного общества востоковедов, Всесоюзного координационного совета по исследованию восточной литературы, Аида Имангулиева долгие годы осуществляла плодотворную педагогическую деятельность, читала лекции по арабской филологии в Азербайджанском государственном университете.

Профессор Аида Имангулиева - первый азербайджанский ученый, системно исследовавший литературные связи Востока и Запада. В ее многочисленных научных трудах исследуется синтез культурных традиций Запада и Востока, развитие творческого стиля и формирование нового художественного метода, что создает важную почву для исследования в данном аспекте не только арабской, но и всей новой восточной литературы. Круг интересов Аиды Имангулиевой, как ученого, был широким и многогранным. Однако основным объектом ее многочисленных научных исследований была арабская эмигрантская литература. Аида ханым Имангулиева была самым авторитетным исследователем арабской эмигрантской литературы в мировом масштабе. Это признают не только арабисты Азербайджана и бывшего Советского Союза, но и европейские востоковеды.

Наряду с многогранной научной деятельностью у Аиды ханым была прекрасная, образцовая семья, она воспитала достойных для общества детей. Ее старшая дочь Наргиз Пашаева, посвятившая жизнь науке, является ректором филиала Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в Баку, вице-президентом Национальной Академии наук Азербайджана. Вторая дочь этой семьи - Мехрибан Алиева - Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО. Чувство ответственности, стремление в любом начинании достичь максимального результата, требовательность к себе и дисциплинированность - эти качества, которые привила Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, завоевавшей любовь миллионов людей, мама - благородная, яркая, принципиальная, талантливая, гордая, невероятно красивая Аида Имангулиева. Мехрибан ханым говорит: "Она обладала сердцем, полным любви, нежной и чуткой душой. Мне всегда ее не хватает".

Память об Аиде ханум будет вечно жить в сердцах. Ее произведения неоднократно перечитываются, исследуются, переводятся на различные языки, публикуются. Ее труды, научные монографии и сегодня сохраняют свою актуальность. Молодое поколение постоянно обращается к трудам выдающегося ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой.