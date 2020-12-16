https://news.day.az/society/1298725.html Первая платная дорога в Азербайджане - ВИДЕО
Первая платная дорога в Азербайджане - ВИДЕО
Завершается строительство первого 30-километрового участка платной дороги между поселками Яшма и Гилазы Хызынского района.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ATV, водители, использующие эту дорогу, получат много преимуществ.
На протяжении дороги нет населенных пунктов. Таким образом, водитель, выезжая из Баку, комфортно и безопасно едет в Россию со скоростью 120 км/ч.
Вопрос о оплате сейчас обсуждается. Строительство дороги завершится во второй половине 2021 года.
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