«Азербайджан — моя родина, родина моих предков»

27 сентября 2020 года, в результате очередной агрессии Армении против Азербайджана, началась Вторая Карабахская война. Буквально за считанные минуты война стала всенародной. Во всех уголках Азербайджана граждане страны буквально "оккупировали" военкоматы с требованием немедленно отправить их на фронт. Среди граждан Азербайджана всех национальностей, стремившихся попасть на фронт, в очередной раз было много евреев, передает Day.Az со ссылкой на stmegi.com.

Одного из них зовут Садиев Давид Эдуардович. Давид Садиев, о героизме и чьих самоотверженных подвигах на фронте я до встречи с ним уже был наслышан, внешне вовсе не походил на героя. Он оказался скромным, даже стеснительным, симпатичным молодым человеком. Но, как говорится, внешность обманчива. Этот внешне спокойный, даже тихий парень оказался обладателем поистине львиного сердца, которое не позволило ему, как и десяткам другим евреям нашей родины, сидеть дома, когда звала Родина-Мать...

...Родился Давид Садиев 8 марта 1994 года в Баку в горско-еврейской семье. В 2012 году он окончил бакинскую среднюю школу№46. Директор школы Замир Исаев, который посодействовал нам в организации интервью с Давидом, сыграл активную роль в воспитании евреев-учащихся в духе патриотизма, любви к Родине.

Давид записался добровольцем на фронт, а 29 сентября он уже оказался на поле боя. Давиду пришлось пройти весь тяжелый путь от начала до самого конца.

"В основном участвовал в боях в Физулинском, Джебраильском, Гадрутском, Ходжавендском районах. После возвращения нам Лачина на несколько дней поселились там", - вспоминает наш боец.

Когда я попросил Давида рассказать об увиденном, пережитом, потерях боевых товарищей, то боец сказал: "Были обстрелы, было очень много тяжелых и рискованных моментов. Лично я сам неоднократно сталкивался со смертельной опасностью. Но о личном спасении я не думал. Думал и воевал ради одной единственной цели: добиться изгнания захватчиков с наших земель".

Потом Давид с грустью сказал: "Были потери. Мы лишились многих друзей, знакомых, боевых товарищей. И потом добавляет на азербайджанском языке: "Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin! Yaralılarımıza, qazilərimizə şəfa versin!" (Да упокоит Господь душу всех наших погибших героев. И скорейшего выздоровления всем нашим раненым бойцам.)

Продолжая разговор, я спросил у Давида, как он был встречен после демобилизации: "Когда я вернулся, наши соседи, друзья, знакомые, мои бывшие одноклассники встретили меня с большой радостью. Они радовались тому, что я вернулся живым и здоровым, а с другой стороны - вернулся с победой. Впрочем, встречали так, как встречали любого другого солдата".

На вопрос о том, какие именно чувства двигали им, когда он добровольцем отправлялся на войну, ожидая от военкомата удовлетворения своего обращения о немедленной отправке на фронт, герой войны ответил: "Я, как еврей, считаю своим долгом участвовать в войне и защищать свою родину, Азербайджан. Я родился в этой прекрасной стране. Азербайджан - моя родина, родина моих предков. Это моя земля, земля моего горско-еврейского, моего азербайджанского народа. Я гражданин этой прекрасной страны. Воевать за Азербайджан, защищать его, бороться за восстановление территориальной целостности моей родины, отомстить за кровь наших шехидов было и есть моим долгом. Так учили меня мои родители, так учили меня мои учителя в школе. Я продолжатель дела Альберта Агарунова". Здесь Давид коснулся святого для каждого азербайджанца имени - имени Альберта Агарунова...

Действительно, какая странная все-таки вещь эта жизнь. 28 лет назад молодой горско-еврейский парень Альберт Агарунов добровольцем отправился воевать в Нагорный Карабах, защищать свою родину. Танкист Альберт участвовал в боях за Шушу, где героически погиб. Точно так же, как тогда Альберта, никто не заставлял отправляться на войну в сентябре 2020 года, в дни очередной армянской агрессии против Азербайджана, никто не заставлял отправляться на войну Давида Садиева и десятки других еврейских сыновей нашей родины. Давид, как покойный Альберт Агарунов в 1992 году, как Даниэль Забраилов, Эльдар Забраилов, Омар Мирзаханов и многие другие в 2020 году, взяв эстафету у Альберта, добровольцем отправились на фронт защищать свою родину, свои земли, земли своих предков. Сегодня наряду с участниками войны 2020 года победителями являются также и сам Альберт Агарунов и десятки и сотни тысячи наших героев Первой Карабахской войны, потому что именно по их стопам, по заложенной ими стезе пошли и прошли герои войны 2020 года и принесли нам долгожданную победу.

Говоря о руководстве боевыми действиями, Давид Садиев особо подчеркнул высокий профессионализм, умение блестяще управлять и координировать действия частей, а также невиданный боевой дух и патриотизм как кадрового офицерского состава, так и рядовых бойцов азербайджанской армии. По мнению Давида, если, с одной стороны, причиной победы азербайджанского народа в Отечественной войне стал патриотизм и высокие боевые качества самих воинов и офицеров, то с другой, в достижении великой победы определяющую роль сыграла политика Президента Азербайджанской Республики: "Я рад и счастлив, что под руководством нашего Верховного Главнокомандующего, Президента нашей страны Ильхама Алиева я участвовал в нашей Великой патриотической, отечественной войне. Мы одержали блестящую победу. Мы вернулись с победой! Мы восстановили территориальную целостность нашей родины".

И Давид часть этой войны. Давид - тот молодой человек, который внес свой вклад, свою лепту в дело защиты родины. Давид - тот человек, который в цвете лет презрел спокойную, мирную, безопасную жизнь в Баку и добровольно отправился на фронт воевать за освобождение своей Родины от оккупации.

К концу беседы герой Карабахской войны Давид произнес еще одну фразу, которая, думаю, должна стать завершающей в этом тексте. Пусть эта фраза Давида, простого горско-еврейского парня из Баку, станет предостережением тем, кто никак не может смириться со своим недавним поражением и продолжает вынашивать планы и идеи начать реваншистскую войну: "Если понадобится, я и все мои сослуживцы, все наши бойцы готовы будут снова встать на защиту нашей родины от оккупантов".