Создано мобильное приложение для оповещения об утечке воды

В Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана состоялась презентация мобильного приложения Hydro Heroes для оповещения об утечке воды в общественных местах.

Как передает Day.Az, презентация приложения, разработанного Общественным объединением IDEA и проектом Кура II ПРООН в рамках сотрудничества Минэкологии с ОАО "Азерсу", совпала с Днем Земли, отмечаемым во всем мире.

Следует отметить, что инициатива по созданию мобильного приложения для вовлечения общественности в деятельность по борьбе с потерей воды была выдвинута вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, основателем общественного объединения IDEA Лейлой Алиевой во время Молодежного форума, прошедшего 5 июня 2018 года во Всемирный день окружающей среды. Затем IDEA и проект Кура II ПРООН решили разработать такое мобильное приложение.

Как известно, в большинстве стран потери в системах водоснабжения составляют от 20 до 70%, то есть из-за аварий и неисправностей в водораспределительных сетях большая часть очищенной питьевой воды, просачивающейся на улицы и в общественные места, теряется до того, как достичь потребителей. А это, наряду с потерей средств на очистку воды и ущербом общественной инфраструктуре, означает дальнейшее сокращение ресурсов пресной воды, которые становятся все более ограниченными из-за глобального потепления и роста численности населения

Приложение Hydro Heroes позволяет гражданам Азербайджана отправлять информацию и изображения об утечках воды со своих мобильных телефонов напрямую в соответствующее ведомство с использованием геолокации и получить ответ в связи с решением проблемы. Данное приложение поможет значительно сократить время устранения протечек в водопроводной сети и потерю воды.

Приложение будет доступно для смартфонов, работающих на платформах Android и IOS.

Приложение Hydro Heroes разработано при поддержке Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и ООО "AzInTelecom".