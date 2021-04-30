В Товузе восстановлены разрушенные армянами дома

В результате армянской провокации во время июльских событий ряд домов, гражданских объектов в Товузе потерпели серьезный ущерб. Враг, используя крупнокалиберное оружие и тяжелые артиллерийские установки, нанес ущерб гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе, инфраструктурным объектам. По поручению Президента Ильхама Алиева с целью устранения ущерба, нанесенного населению, в короткие сроки начались восстановительные работы. Сегодня на месте разрушенных врагом домов построены новые, некоторые дома отремонтированы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в селе Дондаргушчу Товузского района, как и в других приграничных населенных пунктах, в результате вражеской провокации два дома были полностью разрушены. В конце июля рабочая группа определила объем нанесенного ущерба и начались восстановительные работы.

Одной из пострадавших семей является семья Алиевых, живущая в селе Дондаргушчу. Они также ждали, когда переселятся в новый дом. Наконец, этот день наступил.

Говоря об июльских провокациях армян, глава семьи Намиг Алиев сказал: "13 июля примерно в 12 часов начался обстрел. Моя мать болела и я отвез ее к врачу. Мне позвонили и сказали, что на ваш дом упал снаряд. Вернувшись, увидел, что наш дом разрушился".

Азербайджанское государство построило новый дом для семьи из пяти человек. "Мы переехали в новый дом. Благодарим наше государство за то, что поддержало нас", - подчеркнул Намиг Алиев.

К счастью, в тот момент, когда на дом упал снаряд, дома никого не было. 73-летняя бабушка Теллара говорит, что все еще испытывает страх, вспоминая те минуты. Она рассказывает, что когда они остались без дома, началась Отечественная война. Победа нашей армии над врагом помогла забыть нам все печали. "Слава Аллаху, наши земли освобождены. Да упокоит Аллах души наших шехидов. Да поможет Всевышний участникам войны. В Отечественной войне участвовал и мой внук. 10 ноября в 5 часов ночи сосед принес добрую весть о том, что война закончилась. Я забыла обо всех проблемах. Слава Аллаху, наши дети вернулись живыми и здоровыми", - добавила бабушка Теллара.

Отметим, что в минувшем году во время вооруженной провокации армян на Товузском направлении на приграничных населенных пунктах пострадало более 60 домов, 6 из которых практически полностью отстроены и переданы в пользование жителей, 36 домов отремонтированы.