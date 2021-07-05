SOCAR обнародовала подробности взрыва и пожара на Каспии

Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR обнародовала подробности взрыва и пожара, произошедшего накануне в азербайджанском секторе Каспия.

"Как сообщалось ранее, никаким промышленным объектам SOCAR не был нанесен ущерб, все платформы и объекты компании работали в штатном режиме", - говорится в заявлении компании.

Наряду с этим, SOCAR отправила к месту взрыва судно со специалистами для установления картины и причин произошедшего.

"В 30 км от берега, между поселком Алят и городом Нефтчала, на острове Дашлы, был обнаружен грязевой вулкан, где произошло естественное возгорание. В момент наблюдения пожар шел к затуханию, в его окрестностях нет никаких объектов нефтяной инфраструктуры. Отметим, что случаи выброса метана и других горючих газов в местах, близких к грязевым вулканам, случались и ранее", - говорится в заявлении.