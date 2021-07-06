В Азербайджане меняется школьная форма

"На согласование представлены новые образцы школьной формы".

Как передает Day.Az, об этом modern.az сообщили в Минобразования Азербайджана.

Отмечается, что нынешняя школьная форма будет применяться еще некоторое время после утверждения новой формы.

Стоит отметить, что накануне пандемии началось изучение общественного мнения по проекту, который определяет характеристики школьной формы на 2020-2021 учебный год.

Согласно проекту, летняя форма для девочек будет состоять из рубашки и юбки с короткими рукавами, а зимняя - из рубашки с длинными рукавами, юбки и жакета с карманами. Летняя форма для мальчиков будет состоять из рубашки с короткими рукавами и брюк, а зимняя форма - из рубашки с длинными рукавами, брюк и жакета с карманами.

Элементы школьной формы предполагается шить в следующих цветах:

- Юбки и брюки - черные, темно-коричневые, темно-серые, темно-синие и коричнево-зеленые;

- Рубашка - белая, синяя, салатовая и светло-желтая;

- Куртка - темно-серая, коричневая, темно-синяя, темно-зеленая и светло-коричневая.

Эскизы новой школьной формы можно посмотреть по ссылке.