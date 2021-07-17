Обнародованы результаты вступительных экзаменов, проведенных 1-2 июля

Государственный экзаменационный центр обнародовал результаты экзаменов, проведенных 1 и 2 июля 2021 года.

Как сообщили Day.Az сообщили в ГЭЦ, результаты первого этапа вступительного экзамена в высшие учебные заведения по I-IV группам специальностей для выпускников прошлых лет, V группе специальностей и вступительного экзамена в колледжи на базе 11-летнего образования; дополнительного экзамена по иностранному языку для желающих сдать экзамен по иностранному языку, отличному от иностранного языка, который был сдан на выпускном экзамене; дополнительного экзамена для желающих сдать вступительный экзамен на языке, отличном от того, который был сдан на выпускном экзамене можно узнать по ссылке https://eservices.dim.gov.az/2021/netbak1/.

Результаты выпускного экзамена для учеников 11 класса, которые по уважительной причине не смогли принять участие в выпускных экзаменах, проводимых в апреле; выпускного экзамена для лиц, сдавших экзамены в порядке экстерната можно узнать по ссылке https://eservices.dim.gov.az/2021/netorta/.