https://news.day.az/society/1430091.html Способность коронавируса вызвать заболевание ослаблена
Способность коронавируса вызвать заболевание ослаблена
"Спустя определенное время пандемия закончится, но болезнь все еще будет с нами".
Как передает Day.Az, об этом заявил эксперт-инфекционист Министерства здравоохранения Тайяр Эйвазов в своем выступлении на тему "COVID-19".
Он отметил, что способность коронавируса вызывать заболевание ослаблена:
"Это уже происходит. Несмотря на то, что есть много случаев заражения, заболевание протекает в легкой форме. Вероятно, в ближайшее время пандемия закончится. Мы хотим этого".
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