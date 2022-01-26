Способность коронавируса вызвать заболевание ослаблена

"Спустя определенное время пандемия закончится, но болезнь все еще будет с нами".

Как передает Day.Az, об этом заявил эксперт-инфекционист Министерства здравоохранения Тайяр Эйвазов в своем выступлении на тему "COVID-19".

Он отметил, что способность коронавируса вызывать заболевание ослаблена:

"Это уже происходит. Несмотря на то, что есть много случаев заражения, заболевание протекает в легкой форме. Вероятно, в ближайшее время пандемия закончится. Мы хотим этого".