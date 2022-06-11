Известный турецкий блогер показал своим 3 млн подписчикам красоты Баку

На Гран-при Азербайджана Формулы-1 приехали известные блогеры из многих стран.

Как передает Day.Az, один из них - Берккан Гювен из Турции, известный как BEGE, - блогер, ютубер и певец, имеющий более 3,1 млн подписчиков в Instagram.

Берккан в разделе "Stories" поделился красотами азербайджанской столицы и кадрами близ бакинской трассы.

Предлагаем вашему вниманию данные кадры: