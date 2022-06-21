В Баку подожгли парк

14 июня на территории Дендрологического парка, находящегося в 6-м микрорайоне на ул. Рашида Бейбутова в Бинагадинском районе Баку, произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, в результате на территории 500 кв. метров сгорела сухая трава. Благодаря усилиям сил МЧС пожар удалось потушить, и огонь не перекинулся на прилегающие территории.

По факту сотрудники соответствующей Госслужбы МЧС провели необходимые меры по установлению причин пожара и возможных виновных лиц (лица). В результате расследований был установлен подозреваемый в совершении умышленного поджога Самедов Эмиль Назим оглу. Он признался, что умышленно совершил поджог.

Собранные в его отношении материалы переданы в Бинагадинский РУП для принятия мер, предусмотренных законодательством.