https://news.day.az/society/1488000.html В Сумгайыте в жилом здании вспыхнул пожар
В Сумгайыте в жилом здании вспыхнул пожар
В Сумгайыте в жилом доме вспыхнул пожар.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС, передает Day.Az.
Так, на складе магазина общей площадью 1050 кв. м, расположенного на первом и втором этажах десятиэтажного жилого дома, сгорели коробки, деревянные поддоны, две оконные рамы, продукты питания и четыре кондиционера.
Из-за высокой температуры были повреждены две пластиковые оконные рамы на первом и втором этажах соседнего дома.
Остальная часть магазина и жилой дом были защищены от огня.
Пожар потушен.
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