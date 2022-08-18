В Сумгайыте в жилом здании вспыхнул пожар

В Сумгайыте в жилом доме вспыхнул пожар.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС, передает Day.Az.

Так, на складе магазина общей площадью 1050 кв. м, расположенного на первом и втором этажах десятиэтажного жилого дома, сгорели коробки, деревянные поддоны, две оконные рамы, продукты питания и четыре кондиционера.

Из-за высокой температуры были повреждены две пластиковые оконные рамы на первом и втором этажах соседнего дома.

Остальная часть магазина и жилой дом были защищены от огня.

Пожар потушен.