Шехид, покоривший Эргюнеш

Сехавет был моим единственным сыном. Спустя восемь месяцев после его возвращения из армии началась Отечественная война, и сын вызвался на фронт добровольцем. По правде говоря, я не хотела его отпускать, потому что он был единственным ребенком в семье. Меня одолевало беспокойство. Но я старалась гнать прочь грустные мысли, убеждая себя в том, что, пусть и раненым, но мой сынок вернется. К сожалению, мои опасения оказались не напрасными - Сехавет героически погиб в бою. Ему было 20 лет.

Об этом АЗЕРТАДЖ рассказала мать шехида Отечественной войны Сехавета Аббасова - Маиса Аббасова, передает Day.Az.

"Сехавет был веселым, отзывчивым мальчиком, увлекался спортом и музыкой. Занимался греко-римской борьбой, умел играть на гитаре. Сын очень любил музыку в стиле ретро. Он рассуждал не по годам здраво и мудро, был очень патриотичным. Порой казалось, что перед тобой не 20-летний юноша, а умудренный жизнью человек. Сехавет мечтал освободить наши земли от оккупантов, и ему это удалось. Благодаря таким отважным сынам, как он, наши земли обрели долгожданную свободу, в Шуше вновь слышен мугам, родная речь...

В последний раз я говорила с ним 3 октября. Он с гордостью сообщал о продвижении нашей армии и одержанных победах, обещал вернуться живым и невредимым. Боевые товарищи рассказали о его подвигах, проявленной в боях доблести. Сехавет участвовал в боях на Физулинском, Джебраильском и Ходжавендском направлениях, снискал всеобщую любовь и уважение. 20 октября во время ожесточенных боев в окрестностях вершины Эргюнеш в Ходжавендском районе мой мальчик героически погиб. Он сражался до последнего вздоха. Я горжусь своим сыном!".

Сехавет Аббасов похоронен на Шехидляр хиябаны в Хырдалане.

Распоряжениями главы государства герой был посмертно награжден медалями "За Родину", "За освобождение Ходжавенда" и "За освобождение Физули".