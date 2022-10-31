https://news.day.az/society/1507601.html На дороге Баку-Губа опрокинулся грузовик
На дороге Баку-Губа опрокинулся грузовик
Вечером на автодороге Баку-граница Российской Федерации произошла авария.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на участке шоссе, проходящем через Шабранский район.
В результате аварии водитель перевернувшегося грузовика получил травмы и был госпитализирован в Шабранскую центральную районную больницу.
Расследование по факту продолжается.
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