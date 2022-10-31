На дороге Баку-Губа опрокинулся грузовик

Вечером на автодороге Баку-граница Российской Федерации произошла авария.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на участке шоссе, проходящем через Шабранский район.

В результате аварии водитель перевернувшегося грузовика получил травмы и был госпитализирован в Шабранскую центральную районную больницу.

Расследование по факту продолжается.