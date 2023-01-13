Приостановлен перевод учащихся

Сегодня с 17:00 временно приостановлен процесс перевода учащихся в первом полугодии 2022-2023 учебного года.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве науки и образования.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация о дате возобновления процесса электронного перевода.

Отметим, что электронизация перевода учащихся служит сокращению дистанции между школой и родителем в этом процессе и более прозрачной организации контактов родителей с учебными заведениями. Процесс перевода учащихся осуществляется с 15 августа 2019 года через портал www.sy.edu.az.