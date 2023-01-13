https://news.day.az/society/1528295.html Приостановлен перевод учащихся
Приостановлен перевод учащихся
Сегодня с 17:00 временно приостановлен процесс перевода учащихся в первом полугодии 2022-2023 учебного года.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве науки и образования.
Общественности будет предоставлена дополнительная информация о дате возобновления процесса электронного перевода.
Отметим, что электронизация перевода учащихся служит сокращению дистанции между школой и родителем в этом процессе и более прозрачной организации контактов родителей с учебными заведениями. Процесс перевода учащихся осуществляется с 15 августа 2019 года через портал www.sy.edu.az.
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