Наводнение в Астаре
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В Астаре произошел разлив реки Пенсарчай, воды заполнили дворовые территории граждан.

Как передает Day.Az, проливные дожди, начавшиеся минувшей ночью, вызвали ряд проблем.

В нескольких селах обрушены мосты, движение затруднено. Паводковые воды затопили дворовые участки граждан в селах Тенгерюд, Шиекеран, Пенсер, Эркиван. Фруктовым садам и фермам был нанесен серьезный ущерб.

В настоящее время в регионе идут дожди.