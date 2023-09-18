https://news.day.az/society/1598712.html Наводнение в Астаре - обрушилось несколько мостов - ВИДЕО
Наводнение в Астаре - обрушилось несколько мостов - ВИДЕО
В Астаре произошел разлив реки Пенсарчай, воды заполнили дворовые территории граждан.
Как передает Day.Az, проливные дожди, начавшиеся минувшей ночью, вызвали ряд проблем.
В нескольких селах обрушены мосты, движение затруднено. Паводковые воды затопили дворовые участки граждан в селах Тенгерюд, Шиекеран, Пенсер, Эркиван. Фруктовым садам и фермам был нанесен серьезный ущерб.
В настоящее время в регионе идут дожди.
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