Вот как избавлялись от памятника оккупационного танка в Карабахе

Распространились кадры демонтажа памятника танку, установленного армянами после оккупации в 1992 году на въезде в город Шуша как символ так называемой "победы".

Как сообщает в пятницу Day.Az, кадры свидетельствующие об этом были распространены в социальных сетях.

Отметим, что этот танк был уничтожен национальным героем Азербайджана Альбертом Агаруновым на въезде в город Шуша.

После I Карабахской войны армяне восстановили его и установили как памятник.