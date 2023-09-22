https://news.day.az/society/1600204.html Вот как избавлялись от памятника оккупационного танка в Карабахе - ВИДЕО
Вот как избавлялись от памятника оккупационного танка в Карабахе - ВИДЕО
Распространились кадры демонтажа памятника танку, установленного армянами после оккупации в 1992 году на въезде в город Шуша как символ так называемой "победы".
Как сообщает в пятницу Day.Az, кадры свидетельствующие об этом были распространены в социальных сетях.
Отметим, что этот танк был уничтожен национальным героем Азербайджана Альбертом Агаруновым на въезде в город Шуша.
После I Карабахской войны армяне восстановили его и установили как памятник.
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