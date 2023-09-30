На автодороге Баку - Губа в результате ДТП фуру разорвало на части

29 сентября на 105-м километре автодороги Баку - Губа - государственная граница с Российской Федерацией, проходящей по территории Сиязанского района, столкнулись грузовой автомобиль марки Ford Transit и фура.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.

Согласно информации, от сильного удара фуру разорвало на несколько частей.

В результате аварии на месте происшествия погиб житель Агсуинского района Эльшанов Джавид Ахдихан оглу (1990 г.р.), пассажиры транспортного средства - Керимов Махаббат Аликиши оглу (1990 г.р.) и Искендеров Гусейн (2006 г.р.) получили травмы различной степени тяжести.

По данному факту проводится расследование.