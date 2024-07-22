https://news.day.az/society/1676388.html Фактическая погода в Азербайджане
Фактическая погода в Азербайджане
По состоянию на 9:00 утра 22 июля в некоторых местах прошли дожди, в некоторых частях Большого Кавказа - ливни.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 31 градус тепла, в Нахчыванской АР - 35, в низменных районах - 34, в горных районах - 22.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре