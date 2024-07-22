Фактическая погода в Азербайджане

По состоянию на 9:00 утра 22 июля в некоторых местах прошли дожди, в некоторых частях Большого Кавказа - ливни.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 31 градус тепла, в Нахчыванской АР - 35, в низменных районах - 34, в горных районах - 22.

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