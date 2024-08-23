https://news.day.az/society/1683800.html Подача воды в Баку будет в прежнем режиме - с завтрашнего дня
Подача воды в Баку будет в прежнем режиме - с завтрашнего дня
В соответствие с регламентом успешно завершилось заполнение трубопровода водой после ремонтно-восстановительных работ на водопроводе Огуз-Габала-Баку.
Об этом сообщили Day.Az в объединенной службе водоснабжения крупных городов.
Утром 24 августа будет обеспечена работа водопроводной сети города Баку в прежнем режиме.
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