Министерство науки и образования озвучило темы для обсуждения в рамках COP29

В рамках проводимой Азербайджаном 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) на мероприятиях при партнерстве Министерства науки и образования будут обсуждаться вопросы зеленого образования, экологической грамотности учащихся, роли образования в борьбе с изменением климата и другие темы.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве науки и образования.

Было отмечено, что 18 ноября при партнерстве председательства COP29, министерства науки и образования, ЮНЕСКО, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с участием министров образования различных стран будут организованы панели по темам "Озеленение образования и устойчивость к изменению климата", "Измерение экологической грамотности в рамках международной оценки". В рамках COP29 также запланировано проведение второго ежегодного заседания инициативы Greening Education Partnership, инициированной ООН в 2022 году, к которой присоединились более 90 стран.

На панели "Измерение экологической грамотности в рамках международной оценки" будет обсуждаться инициатива Министерства науки и образования по измерению климатической грамотности школьников в рамках Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA).

Так, Министерство науки и образования совместно с ОЭСР инициировало разработку компетентностной системы измерения и оценки климатической грамотности для следующего PISA, которое будет реализовано в 2029 году.

А на панели "Озеленение образования и устойчивость к изменению климата" Министерство науки и образования совместно с ЮНЕСКО организует дискуссионную платформу по озеленению образования, приведению каждого учащегося в состояние готовности к устойчивости к изменению климата. Это обсуждение будет включать в себя такие важные компоненты, как школы, учебная программа, измерение знаний и навыков учащихся, а также подготовка учителей.

Отметим, что в повестке дня сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), проходящей именно в Азербайджане, образованию отведено особое место. Таким образом, инициатива Азербайджана по включению показателей климатической грамотности в оценки PISA, которая является одной из тем обсуждения, послужит повышению осведомленности о климате в системах образования различных стран.