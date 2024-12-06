Известная казахстанская волейболистка Кристина Карапетян приехала в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.az, об этом она сообщила в своей социальной сети.

Кристина, которая поделилась в своем аккаунте в Instagram видео с бакинского бульвара, рассказала, что приехала в Баку для участия в одном из мероприятий. Она заявила, что не испытывает никаких проблем в Баку из-за своей фамилии.

Отметим, что спортсменка вышла замуж за тренера Дмитрия Карапетяна в 2014 году и развелась с ним через несколько лет.