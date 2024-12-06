https://news.day.az/society/1713235.html Кристина Карапетян побывала на бакинском бульваре: "Очень понравилось отношение людей" - ВИДЕО Известная казахстанская волейболистка Кристина Карапетян приехала в Азербайджан. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.az, об этом он сообщил в своей социальной сети. Кристина, которая поделилась в своем аккаунте в Instagram видео с Бакинского бульвара, рассказала, что приехала в Баку для участия в одном из мероприятий.
Кристина Карапетян побывала на бакинском бульваре: "Очень понравилось отношение людей" - ВИДЕО
Известная казахстанская волейболистка Кристина Карапетян приехала в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.az, об этом она сообщила в своей социальной сети.
Кристина, которая поделилась в своем аккаунте в Instagram видео с бакинского бульвара, рассказала, что приехала в Баку для участия в одном из мероприятий. Она заявила, что не испытывает никаких проблем в Баку из-за своей фамилии.
Отметим, что спортсменка вышла замуж за тренера Дмитрия Карапетяна в 2014 году и развелась с ним через несколько лет.
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