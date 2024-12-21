https://news.day.az/society/1717278.html В Азербайджане задержан браконьер Сотрудники отдела полиции Лерикского района в ходе проведения мероприятий по пресечению незаконной охоты и нарушений правил ношения гражданского оружия выявили факт браконьерства. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, житель села Ханагях А.Велиев был задержан с поличным во время охоты.
В Азербайджане задержан браконьер
Сотрудники отдела полиции Лерикского района в ходе проведения мероприятий по пресечению незаконной охоты и нарушений правил ношения гражданского оружия выявили факт браконьерства.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, житель села Ханагях А.Велиев был задержан с поличным во время охоты.
У нарушителя изъято незаконно хранящееся охотничье ружье и тушка зайца, добытого браконьерским способом.
По данному факту проводится расследование.
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