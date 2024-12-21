В Азербайджане задержан браконьер

Сотрудники отдела полиции Лерикского района в ходе проведения мероприятий по пресечению незаконной охоты и нарушений правил ношения гражданского оружия выявили факт браконьерства.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, житель села Ханагях А.Велиев был задержан с поличным во время охоты.

У нарушителя изъято незаконно хранящееся охотничье ружье и тушка зайца, добытого браконьерским способом.

По данному факту проводится расследование.