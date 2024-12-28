В регионах Азербайджана внимательно следят за работой светофоров - ВИДЕО
Управление "Сигнал" Главного управления Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана приняло необходимые меры для обеспечения стабильной работы светофоров в регионах, и своевременного устранения, возникающих в процессе эксплуатации проблем.
Как сообщает Day.Az, региональные подразделения управления в таких городах, как Агдам, Тертер, Барда, Ханкенди, Ширван, Габала, Гаджигабул, Саатлы, Сабирабад и Шамаха, провели техническое обслуживание светофоров, устранив все неполадки в системах управления.
Особое внимание уделено режиму работы светофоров вблизи образовательных учреждений, где также был проведен техосмотр, а неисправные детали были заменены на новые.
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