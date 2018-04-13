Болельщица: Церемония открытия Чемпионата Европы в Баку была потрясающей

Церемония открытия XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Баку была просто потрясающей. Об этом сказала Trend болельщица Светлана Алиева, передает Day.Az.

"Все прекрасно организовано, церемония открытия была просто потрясающая. Мы даже снимали ее и делились кадрами на своих страницах в социальных сетях. Думаю, эти воспоминания останутся с нами на долгие годы", - отметила она.

Светлана Алиева пожелала азербайджанским спортсменам огромного успеха на соревнованиях.

"Желаю нашим спортсменам всего наилучшего, чтобы они всегда были первыми и занимали самые высокие места. Они замечательные, целеустремленные, мы верим, что у них все получится", - сказала она, подчеркнув, что среди представителей команды Азербайджана у нее есть свои фавориты - это Фарид Мустафаев и Сельджан Магсудова.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди взрослых, по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров, а также командные финалы по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров и по прыжкам на батуте среди взрослых.

Азербайджан во второй день соревнований представляют Илья Гришунин, Руслан Агамиров, Тофиг Алиев, Фарид Мустафаев, Эльнур Мамедов, Вероника Земляная, Светлана Макштарева и Сельджан Магсудова.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который продлится четыре дня на арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединит четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

Согласно формату соревнований чемпионатов Европы и мира, по которому в индивидуальной программе соревнования состоят из двух квалификационных раундов, в рамках чемпионата в индивидуальной программе до финалов также пройдут полуфиналы среди 24 гимнастов, показавших лучший результат в первом раунде.

Чемпионат Европы примечателен тем, что юниоры именно в Баку смогут завоевать лицензии на Юношеские Олимпийские игры 2018 года, а взрослые гимнасты - на Европейские игры 2019 года.

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