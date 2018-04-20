В МГУ прошел круглый стол "Русская революция и история Азербайджанской Демократической Республики: взгляд через столетие"

На историческом факультете МГУ имени Ломоносова прошёл научно-практический круглый стол "Русская революция и история Азербайджанской Демократической Республики: взгляд через столетие".

Как передает Day.Az со ссылкой на "Вестник Кавказа", в рамках круглого стола обсуждались такие вопросы, как исторические судьбы Азербайджана и России в ХIX-XXI веках, вклад лидеров Азербайджанской Демократической Республики в формирование азербайджанской государственности, русская революция и вопросы национального самоопределения и образования АДР, Закавказье в условиях гражданской войны в 1917- 1918 годы, значение российского образования в формировании светской интеллигенции Азербайджана.

Организаторами круглого стола выступили кафедра истории стран ближнего зарубежья и лаборатория истории диаспор исторического факультета МГУ имени Ломоносова, посольство Азербайджана в РФ, представительство Фонда Гейдара Алиева в РФ, Институт истории Национальной академии наук Азербайджана и федеральное информационно-аналитическое агентство "Вестник Кавказа".

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