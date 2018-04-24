Декан Исторического факультета МГУ: Я поражен Баку и Бакинским филиалом МГУ - ФОТО

22 апреля в Баку с трехдневным визитом прибыла делегация Исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова во главе с деканом факультета, доктором исторических наук Иваном Ивановичем Тучковым. Об этом сообщает "Вестник Кавказа", передает Day.Az.

В состав делегации также вошли заместитель декана, руководитель по изучению белорусского направления, доцент Оксана Солопова и руководитель по изучению азербайджанского направления Исмаил Агакишиев. Визит в столицу Азербайджана начался с посещения Бакинского филиала МГУ, который по признанию профессора И. И. Тучкова, просто очаровал его.

Знакомство с филиалом состоялось в кампусе, построенном в живописном месте бакинского пригорода, неподалеку от поселка Ходжасан. Московские гости были приятно удивлены тем, какие условия для обучения студентов и научной деятельности созданы в филиале, состоящем на сегодняшний день из шести факультетов - прикладной математики, химии, физики, филологии, психологии и экономики. Бакинский филиал является одним из первых, открывший у себя специальности по фундаментальным, естественным наукам и готовящий высококвалифицированные кадры по соответствующим профилям.

В холле вуза московская делегация ознакомилась с большим фото-архивом встреч и визитов высоких гостей в Бакинский филиал МГУ, некоторые из которых оставили в университете памятные подарки. Так, например, известный киргизский писатель Олжас Сулейменов пополнил местную библиотеку 50 экземплярами своих книг. Было отмечено, что в целом книжный фонд библиотеки филиала насчитывает более 45 тыс книг, и подлинным украшением ее являются раритетные антикварные издания XIX века. Также филиал имеет полный доступ к Sciense Direct, одному из крупнейших в мире электронных банков научных исследований, крупной библиографической и реферативной базе данных SCOPUS, базам библиотеки имени М. Ф. Ахундова, Научной библиотеки МГУ и крупнейших российских библиотек.

Затем гостям было предложено ознакомиться с аудиторным фондом филиала, состоящим из 73 современных аудиторий, самые крупные из которых предназначенные для массовых лекций вмещают до 100 студентов. В кампусе действуют 22 учебные и научные лаборатории на факультетах химии, физики и психологии, оснащенные самым современным оборудованием, позволяющим проводить экспериментальные исследования практически любой сложности для обеспечения учебного процесса и научно-исследовательской деятельности.

В частности, на факультете физики успешно функционируют лаборатории "Механика", "Молекулярная физика и термодинамика", "Оптика", "Электричество и магнетизм", "Атомная и ядерная физика" и "Радиоэлетроника". Уникальность этих лабораторий в том, что значительная часть оборудования, предусмотренного для практики студентов, самые современные.

Колоссальное впечатление на делегацию во главе с профессором Иваном Тучковым произвели лаборатории химического факультета, действующего с открытия филиала в 2008/2009 учебном году в связи с высокой потребностью в специалистах с высшим химическим образованием в Азербайджане. Благодаря вниманию, уделяемому химии, в филиале прошла 47-ая Международная олимпиада по химии, участие в которой приняли 300 школьников из 75 стран и 5 континентов, а также свыше 250 педагогов. Решение об этом было принято международным жюри в 2012 году в Вашингтоне. Таким образом, после России Азербайджан стал второй страной на пространстве СНГ, где проводилась Международная олимпиада по химии.

Бакинский филиал в целом регулярно проводит крупные мероприятия мирового уровня. В прошлом году здесь был осуществлен уникальный международный проект Российского географического общества - Географический диктант-2017, в котором приняло участие свыше 800 человек. Бакинский Филиал МГУ предоставил одну из крупнейших площадок для Географического диктанта и поставил рекорд по количеству участников за рубежом.

Гостям также показали актовый зал на 255 человек и вместительную столовую на 220 человек. В кампусе также работает своя типография, где печатаются научные издания, книги, выпускные квалификационные работы студентов и магистерские диссертации. Декан Исторического факультета МГУ был проинформирован, что по инициативе ректора Филиала академика Наргиз Пашаевой студентам и магистрантам филологического факультета предоставлена возможность практиковать изучаемые языки в университетах Италии, Франции, Англии, Испании, Чехии и Польши, где они получают сертификаты о владении языком.

Руководителю Исторического факультета МГУ был представлен уникальный зал "Клуба 13-ти мудрецов", созданный по инициативе ректора филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Баку, академика Наргиз Пашаевой. В этом зале с портретами Михаила Ломоносова, Льва Толстого, Альберта Эйнштейна, Леонардо да Винчи, Зигмунда Фрейда, Низами Гянджеви, Франца Кафки, Фридриха Ницше, Федора Достоевского, Льва Гумилева ректор проводит встречи, проходят дискуссии с профессорами и преподавателями, в которых принимают участие и студенты.

Гости узнали, что отдаленность кампуса не создает каких-либо трудностей: студентов возят специальные автобусы, а для преподавателей выделены дежурные машины. На территории кампуса действуют два трехэтажных общежития для студентов на 200 человек и 3 корпуса общежитий для преподавателей на 90 человек.

Делегация Исторического факультета МГУ была проинформирована о том, что 95 процентов преподавателей приезжают из Москвы и что специалисты, выпускаемые филиалом, абсолютно востребованы. Было отмечено, что они не остаются без работы, трудятся в государственных структурах, в различных организациях и компаниях, занимающихся добычей и переработкой нефти и газа, в научно-исследовательских институтах Национальной академии наук Азербайджана.

Декан Исторического факультета МГУ в беседе с корреспондентом "Вестник Кавказа" признался, что был поражен тем, что увидел в Баку и в филиале. "Я впервые здесь, и мои впечатления совершенно удивительные. Я прибыл в Азербайджан накануне и провел воскресный вечер в Театре оперы и балета, где давали замечательную оперу "Шах Исмаил" Муслима Магомаева. Очень приятно, что ее написал дед того человека, перед которым я приклонялся в своей молодости - певца Муслима Магомаева. Весь сегодняшний день, который прошел во встречах в азербайджанских вузах, произвел очень яркое, сильное и глубокое впечатление", - отметил он.

"Качество самого здания Бакинского филиала МГУ, качество лабораторий, которые мы увидели, поражает. В филиале работает замечательный преподавательский состав, а это очень важно. Мы договорились о более тесном сотрудничестве между Историческим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова и филиалом МГУ в Баку. Такие связи у нас уже были, они касались, прежде всего, с днями памяти Великой Отечественной войны, наши коллеги прежде уже бывали здесь. Очень приятно, что многие наши преподаватели работают в Бакинском филиале, читают лекции, в том числе в рамках тех часов на других факультетах, которые отведены на историю России в соответствии с учебным планом МГУ. Здесь работают одни из лучших преподавателей университета Дмитрий Алексеевич Хитров и Аркадий Евгеньевич Тарасов", - сказал профессор И.И. Тучков.

"Сейчас мы договорились о возможном расширении сотрудничества. Поскольку учебный план менять нельзя, в рамках спецкурсов и факультативов мы хотим предложить целый ряд курсов на усмотрение руководства Бакинского филиала. Речь идет о преподавании не только истории, но и истории культуры и искусства. Мы осмотрели кампус при филиале, и у нас появилось огромное желание, чтобы в нем появился наш факультет - это было бы очень интересно, хорошо и полезно. История - это та гуманитарная наука, которая воспитывает человека и лежит в основе других гуманитарных наук. История помогает лучше понять и мир и обратиться к будущему", - подчеркнул он.

После ознакомления с кампусом декан исторического факультета МГУ профессор Иван Тучков поблагодарил руководство вуза, вручил благодарственное письмо на имя ректора Наргиз Пашаевой, а также подарил библиотеке книгу "Императорский Московский университет 1755-1917". Руководству филиала были вручены 3 тома исторического труда о жизни председателя парламента АДР Али Мардан-бека Топчибаши "А. М. Топчибаши. Парижский архив 1919-1940". Оксана Солопова, в свою очередь, подарила библиотеке книгу "Эпоха и судьба", опубликованная Историческим факультетом МГУ в честь столетия Первого секретаря ЦК Компартии Белорусской ССР Петра Машерова.

По итогам встречи стороны пришли к согласию о продолжении в дальнейшем сотрудничества, гости сердечно поблагодарили руководство филиала МГУ имени М. В. Ломоносова за теплый прием.

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