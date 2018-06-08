В Сети опубликован клип на официальную песню ЧМ-2018 - ВИДЕО

На YouTube-канале исполнителя Ники Джема опубликован клип на официальную песню чемпионата мира по футболу, который стартует в России уже через шесть дней, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Песню Live It Up вместе с музыкантом исполняют актер Уилл Смит и албанская певица Эра Истрефи.

Они выступят на стадионе "Лужники" перед стартом финального матча мундиаля 15 июля.

На церемонии открытия зрители услышат песню "Colors" в исполнении американского певца Джейсона Деруло и колумбийского исполнителя Малумы.

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