Хабиб Нурмагомедов встретился с Рамзаном Кадыровым

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После встречи дагестанец поделился совместным фото в своем инстаграме.

"Спасибо за гостеприимство, Рамзан Ахматович. Пусть Всевышний оберегает тебя и весь Чеченский народ", - подписал пост боец смешанного стиля (ММА).

Кадыров в свою очередь назвал Нурмагомедова примером для молодежи и легендарным Горцем. Глава республики пожелал спортсмену удачи, здоровья и дальнейших побед.

Пока чемпион UFC отбывает девятимесячную дисквалификацию, у него появилось время для личных встреч.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook