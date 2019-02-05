Хабиб Нурмагомедов встретился с Рамзаном Кадыровым
5 февраля 2019 20:23 195
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
После встречи дагестанец поделился совместным фото в своем инстаграме.
"Спасибо за гостеприимство, Рамзан Ахматович. Пусть Всевышний оберегает тебя и весь Чеченский народ", - подписал пост боец смешанного стиля (ММА).
Кадыров в свою очередь назвал Нурмагомедова примером для молодежи и легендарным Горцем. Глава республики пожелал спортсмену удачи, здоровья и дальнейших побед.
Пока чемпион UFC отбывает девятимесячную дисквалификацию, у него появилось время для личных встреч.
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