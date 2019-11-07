В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" отправился в гости к загребскому "Динамо". Мы вели онлайн матча "Динамо" - "Шахтер" с яркими фото и видео голов, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Начало для "горняков" вышло довольно позитивным. Уже на седьмой минуте Марлос мягко навесил в штрафную, где Степаненко головой пробил выше ворот, но команда Каштру все-таки смогла реализовать момент.

Спустя пять минут Патрик отдал в штрафную на Мораеса, тот отпасовал на ближнюю штангу, где Патрик в касание из-под защитника пробил вратарю между ног.

На 19-й минуте Матвиенко ошибся с позицией и Петкович опасно пробил головой, но Пятов потащил.

Но форвард все-таки достиг своего на 25-й минуте. После подачи Петкович переиграл Крывцова и Степаненко и точно пробил головой.

Снова центр обороны "горняков" не справился с Петковичем на 31-й минуте, но Бруно не смог разобраться.

Под конец тайма "Шахтер" включился и начал бить с дальней дистанции, но Патрик так и не смог переиграть кипера. После этого в горячей концовке команды ушли на перерыв со счетом 1:1.

После перерыва игра проходила на встречных курсах в центре поля, без реальных обострений со стороны обеих команд.

Все изменилось на 59-й минуте, когда "Шахтер" пропустил контратаку и после удара от Леовачивеча Крывцов перевел удар после выхода один на один в перекладину.

На 74-й минуте "Динамо" осталось в меньшинстве. Николо Морро получил вторую желтую за фол против Мораеса. Но уже спустя пять минут команды остались в равных составах. Вторую желтую получил Марлос.

Накал страстей в этом матче был на пределе, и "Шахтер" вновь пропустил. На 84-й минуте Иванушеч вбежал в штрафную и точно пробил в дальний угол. После этого команда Каштру пошла ва-банк и пропустила третий.

На 89-й минуте вышла образцово-показательная контригра от хорватов, в которой они отличились голом.

В концовке "Шахтер" ответил ударом Коваленко, но кипер потащил. Но все-таки "горняки" отквитали один мяч. После подачи Коваленко отличился Жуниор Мораес.

Уже в добавленное время случилось что-то нереальное. Арбитр матча назначил пенальти в ворота "Динамо" за фол на Андрее Пятове, который пришел на угловой. К точке подошел Тете и сравнял счет в поединке. 3:3. Сумасшествие.

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